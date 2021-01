Governo: Zingaretti, 'Renzi? Nessun nervosismo né tema personale'

27 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Sui giornali in questi giorni si è molto parlato del rapporto con Italia Viva e del suo ruolo. La scorsa settimana qualcuno ha addirittura invitato il sottoscritto a farsi passare 'l'arrabbiatura' per la crisi e a riprendere il dialogo per andare avanti". Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione Pd.

"Voglio rassicurare tutti. Non è un tema di nervosismo o personale. Penso di averlo dimostrato e da segretario non ho mai agito facendo prevalere questi aspetti. Anzi io in particolare con Renzi ma anche con gli altri leader della maggioranza nei mesi scorsi ci siamo confrontati e abbiamo cercato vie comuni per rilanciare e migliorare l'azione di Governo dentro uno spirito unitario e positivo".

"La rottura di questo processo non è stata provocata da noi. In questa lettura sui rapporti politici c'è dunque un equivoco, visione miope di chi non riesce a vedere il problema che riguarda l'Italia e la credibilità e serietà della nostra proposta politica".