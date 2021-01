Governo: Zingaretti, 'tenteremo fino all'ultimo nuovo esecutivo con Conte'**

27 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Proviamo a costituire attorno a Conte" un nuovo governo con ampia base parlamentare, Conte "che ha governato con noi , che ha ricollocato grazie soprattutto all'alleanza con il Partito Democratico sul binario giusto l'Italia con il suo rapporto con l'Europa e con il mondo, che è un punto di equilibrio non solo nel rapporto con il Movimento 5 stelle che sapevano fin dall'inizio difficile ma che alla fine ha compiuto dei passi in avanti importanti, che è considerato da una grande parte dell'opinione pubblica un risorsa importante, e che sarebbe non solo ingiusto, ma irrealistico e avventuroso cambiare". Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

"Tentare fino all'ultimo di realizzare questo governo, di impegnare ogni nostro sforzo per conseguire questo risultato e per superare insufficienze, ritardi, difficoltà che abbiamo avuto, come ha ricordato lo stesso Conte, in un confronto solidale, franco ma mai distruttivo è un nostro imprescindibile dovere".