Snaitech e inspired: un nuovo accordo per il mercato Italiano

(Milano 27 gennaio 2021) - Una partnership che conferma il percorso di innovazione del prodotto e attenzione al cliente intrapreso dal concessionario negli ultimi anni.

Milano, 27 gennaio 2021 - Snaitech, tra i principali operatori del mercato dei giochi in Italia, annuncia di aver firmato un accordo con Inspired Entertainment Inc, fornitore internazionale di virtual. La più grande suite di giochi in Italia sarà messa a disposizione dei clienti sia online che nei punti vendita.

Inspired è un fornitore di contenuti, tecnologia, hardware e servizi per il gioco legale e regolamentato, di scommesse e lotterie, sia retail che mobile in tutto il mondo. L'accordo costituisce per Snaitech un ulteriore fattore di crescita nel mercato, in coerenza con il percorso di innovazione del prodotto e attenzione al cliente intrapreso negli ultimi anni.

"Il 2020 è stato un anno difficile per i ricavi retail su tutta la linea, ma il lancio di Virtuals sull'app di scommesse sportive di Snaitech ha moltiplicato di cinque volte i ricavi sul canale online", commenta Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. "Siamo molto soddisfatti di questa performance ed entusiasti di poter vantare la più grande suite di nuovi giochi disponibile sul mercato italiano".

"Inspired e SNAITECH hanno collaborato strettamente negli ultimi sette anni attraverso una partnership di successo che ha reso Inspired il più grande fornitore di Virtual Sports in Italia dal lancio iniziale nel 2013", ha dichiarato Brooks Pierce, Presidente e Chief Operating Officer di Inspired. "Questo contratto espande la libreria di giochi a disposizione dei giocatori e un'ottimizzazione delle prestazioni".

L'accordo include il lancio di Virtual Sports sull'app di scommesse sportive di SNAITECH e altri sette prodotti Virtuals nel 2021, tra cui Matchday Ultra™, Penalties™ e Marble Racing™.

