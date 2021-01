Coronavirus: Speranza, 'niente pubblico a Sanremo, Cts dia regole per artisti'

27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - Sempre più difficile vedere al prossimo Festival di Sanremo il pubblico all'Ariston. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha scritto al Comitato tecnico scientifico (Cts) chiedendo con una nota le indicazioni "sul protocollo di sicurezza per artisti e maestranze" ma ribadendo che per gli spettacoli "che si svolgono nelle sale teatrali" valgono le norme previste dal Dpcm in vigore "che consente lo svolgimento di spettacoli in assenza di pubblico".

La questione era stata sollevata dalle case discografiche che chiedevano un intervento del Cts sulla sicurezza dei cantanti che si esibiranno al Festival. Speranza chiede nella lettera al Cts di pronunciarsi "in tempo utile" sulle "necessarie indicazioni", tenendo però conto di quanto già è scritto nel Dpcm.