Google, nuovo centro europeo contro contenuti dannosi o illegali

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - In arrivo il nuovo Google Safety Engineering Center (Gsec), il secondo dopo il Gsec di Monaco di Baviera inaugurato nel 2019 e dedicato alla privacy e alla sicurezza degli utenti. Il nuovo Centro Gsec sarà aperto da Google nella sua sede centrale europea di Dublino, in Irlanda, e affronterà le tematiche legate alla responsabilità dei contenuti. Il centro,spiegano i manager del gigante del web, "sarà un punto di riferimento a livello europeo per gli esperti di Google impegnati nel contrasto alla diffusione di contenuti illegali e dannosi, e un luogo in cui potremo condividere questo lavoro con i policymaker, i ricercatori e le autorità regolamentari".

Goorle sottolinea che "proteggere le persone da contenuti dannosi e rendere i nostri prodotti più sicuri per tutti sono due impegni fondamentali che richiedono la collaborazione di molti team diversi, sia per Google che per YouTube. Quando si tratta dei contenuti sulle nostre piattaforme, abbiamo una responsabilità precisa nel salvaguardare le persone e le aziende coinvolte, e lo facciamo attraverso la definizione di norme e processi chiari e trasparenti".

Dublino, spiega in un post Amanda Storey, Director Trust and Safety di Google, "è già un punto di riferimento in Europa per i nostri team di Trust and Safety, che comprendono esperti di policy, specialisti di prodotto e ingegneri dedicati alla protezione degli utenti online attraverso tecnologie sempre aggiornate e l'impiego dell'intelligenza artificiale. Dall'Europa abbiamo guidato molte attività legate alla sicurezza a livello globale, grazie a team che lavorano sui temi più diversi, dalla trasparenza degli annunci pubblicitari alla sicurezza di bambini e ragazzi, dalla ricerca sulle reti botnet all'estremismo violento".