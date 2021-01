27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Gentiloni? Il problema è più in casa del Pd. Oggi Zingaretti ha detto che c'è il nome unico di Conte... strano che al Pd non possa andare bene una figura autorevole come Gentiloni". Lo dice Maria Elena Boschi al Tg4.