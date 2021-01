27 gennaio 2021 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Fantapolitica. L'unica ipotesi che abbiamo sempre escluso è quella di un governo di centrodestra con Italia Viva. Sul resto non abbiamo preclusioni, come non abbiamo pregiudizi sui nomi, su altre ipotesi che sia quella di partire dalla maggioranza del Conte bis ma non abbiamo mai detto di no anche a un esecutivo istituzionale più ampio". Lo dice Maria Elena Boschi al Tg4.