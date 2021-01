Governo: domani Europeisti e Iv da Mattarella, Capo Stato chiede chiarezza a partiti/Adnkronos (2)

27 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Una scelta che naturalmente riguarda la personalità da individuare, i confini entro i quali dovrà operare, almeno in prima battuta, ma che ovviamente è strettamente legata alla consistenza di un'ipotetica maggioranza. Il Presidente della Repubblica non intende affidarsi certo al pallottoliere, ma quello che ha sempre chiesto alle forze politiche e che vuole capire, prima di far conoscere i suoi intendimenti e prendere le sue decisioni, è se ci sia la possibilità di avere una maggioranza coesa basata su un solido accordo politico.

E in questo senso, come detto, molte indicazioni sono attese da quello che potranno manifestare i rappresentanti del Gruppo Europeisti, soprattutto relativamente alle loro prospettive di crescita, e ancor più da quello che dirà la delegazione di Italia viva.

Già domani sera quindi Mattarella potrebbe avere qualche certezza in più circa i possibili sviluppi di una crisi che continua a rimanere assai complicata e che più trascorre il tempo, più preoccupa il Capo dello Stato rispetto ai problemi legati alla pandemia e alla tenuta del Paese.