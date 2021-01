Fincantieri: crisi Covid 'affonda' progetto Chantiers Atlantique /Adnkronos (3)

27 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Oggi, quindi, si conclude una lunga telenovela iniziata nel settembre del 2017 a Lione in occasione del vertice bilaterale Italia-Francia. Dalla firma dell'accordo di compravendita per l'acquiszione del 50% dei Chantiers de l'Atlantique firmato il 2 febbraio 2018 il mondo è cambiato profondamente.

Oltre al nodo di Bruxelles in questi mesi si erano aggiunte altre incognite oltralpe con il Senato francese che aveva manifestato preoccupazione sui livelli occupazionali dei cantieri locali e il rischio di un trasferimento di di know-how alla Cina alla luce dalla joint-venture siglata tra Fincantieri e Cina State Shipbuilding Corporation. Su questo tema fonti del ministero dell'Economia francese non si bilanciano: "è un tema che riguarda le attività industriali di Fincantieri. Lo Stato francese è sempre stato attento e sarà sempre attento alla protezione del know how dei Chantiers de l'Atlantique".

Nonostante questo stop le cooperazioni tra Francia e Italia continuano nel campo navale. Come hanno ribadito oggi il ministero dell'Economia francese e il Mise, "Francia e Italia restano pienamente impegnate ad approfondire la loro cooperazione nel campo navale e della cantieristica, in linea con le conclusioni del 34° vertice franco-italiano del 2017. Il lancio, il 18 maggio 2020, a Chantiers de l'Atlantique, della costruzione della prima delle quattro Unità navali ausiliarie per il programma Flotlog per la Marina francese, la cui parte anteriore è affidata al cantiere Fincantieri di Castellammare di Stabia, testimonia la continua cooperazione tra i due Paesi e le due società. Inoltre, la joint venture Naviris tra Naval Group e Fincantieri è pienamente operativa da gennaio 2020 e sostenuta da Francia e Italia. Naviris ha iniziato attivamente a prospettare progetti di esportazione e ha lanciato progetti congiunti di R&T. La joint venture sta sviluppando anche progetti per entrambe le Marine Militari francese e italiana e per contesti più ampi, come lo sviluppo della Corvetta europea per pattugliamento sostenuta dalla Pesco".