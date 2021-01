28 gennaio 2021 a

Roma, 28 gen (Adnkronos) - Una maggioranza Ursula? "Io ho dei dubbi, vedo il centrodestra molto compatto non su una apertura e una collaborazione ma sulla richiesta unanime di elezioni anticipate. Credo che in Forza Italia siano ancora dentro un quadro a leadership Salvini-Meloni, non vedo segnali per lavorare". Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzo Amendola a Omnibus.