Governo: Pinotti, 'Conte punto equilibrio, ma serve maggioranza larga su modello Ursula'

Roma, 28 gen (Adnkronos) - Con Renzi non si tratta? "Non escludo nulla ma ci vuole un atto politico perché è scontato avere dubbi sulla affidabilità per il futuro". Lo dice al Corriere della sera la senatrice del Pd Roberta Pinotti.

"Quello che chiede il Pd è un'altra cosa: che si agisca con coerenza e affidabilità. Non si può tenere costantemente in fibrillazione la maggioranza", spiega l'esponente de aggiungendo: "Siamo convinti che Conte sia il punto di equilibrio di questa maggioranza"; "dopodiché c'è il tema di una maggioranza solida...Bisogna allargare a tutti coloro che si riconoscono nelle forze europeiste. Un esempio di maggioranza è quello che ha portato all'elezione di Ursula von der Leyen".

Dunque anche a Forza Italia? "Direi di sì, abbiamo fatto una scelta comune in Europa", risponde Pinotti.