Gregoretti: gip Catania, posizione Conte centrale per decidere su rinvio giudizio Salvini'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Se mi aspetto risposte chiare da Conte per l'eventuale rinvio a giudizio di Salvini? Penso che il premier abbia una posizione chiave in questo momento e credo sia l'unico che ci possa dare delle indicazioni fondamentali per l'eventuale rinvio a giudizio di Salvini nell'ambito del processo Gregoretti". Lo ha detto il gip di Catania, Nunzio Sarpietro, arrivando a palazzo Chigi per ascoltare il premier Giuseppe Conte, come persona informata sui fatti, nell'ambito del procedimento Gregoretti per la richiesta di rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini.