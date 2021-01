Raizes Teatro inaugura la campagna 'Climate Justice'

28 gennaio 2021 a

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - La compagnia Raizes Teatro inaugura domani, con la presentazione del programma e la pubblicazione di Urban Life vs Wildlife, la campagna Climate Justice di Human Freedom 2021, programma internazionale di promozione dei diritti umani attraverso le arti, diretto da Alessandro Ienzi e realizzato in compartecipazione con Global Campus of Human Rights, Avant-GardeLawyers e dall'International Human Rights Art Festival di New York. Urban Life vs Wildlife, un documentario realizzato dalla compagnia teatrale, è una riflessione sulla vita nelle città, sull'inquinamento acustico e atmosferico e sull'impatto che questi fattori hanno sulla popolazione, sulle fasce abbienti e su quelle meno abbienti.

Il programma della prima campagna di Human Freedom 21 prosegue il 6 febbraio, quando andrà in scena Concerto per il Clima, con Marina Mazzamuto e Alberto Santamaria e le letture di Alessandro Ienzi. Il 13 febbraio sarà la volta di Gunjur - Face the truth, con Lamin Drammeh. L'attore gambiano ci racconta dello sfruttamento dei mari del Gambia da parte dei pescherecci industriali cinesi, che hanno affamato la popolazione locale distruggendo il mercato del pesce.

Il 16 febbraio, spazio a Memories from Capo Verde, interpretato da Patrick Andrade Mendes: il teatro e il documentario si fonderanno, accompagnando lo spettatore alla scoperta delle meraviglie naturali di Capo Verde attraverso foto, video recitazione e racconto.