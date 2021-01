Palermo: Human Freedom 2021, Raizes Teatro inaugura domani la campagna Climate Justice (2)

28 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Il 20 febbraio Rosita e Ramon, con Stefania Blandeburgo, inaugura le collaborazioni di Raizes Teatro con le attrici e gli attori icone della città di Palermo. Blandeburgo porterà in scena la storia di una donna che vive in un'isola nel mezzo dell'oceano, luogo paradisiaco che però rischia di essere sommerso a causa dell'innalzamento del livello delle acque. Ne La cosa, il 23 febbraio, Lorenzo Randazzo vestirà i panni di Salvatore Gurreri, attivista ambientale ucciso per essersi opposto alla costruzione del petrolchimico a Marina di Melilli. Lo spettacolo è stato registrato nei pressi della casa di Gurreri grazie al supporto del Comitato Stop Veleni.

Il 27 febbraio, infine, la conferenza di chiusura sarà arricchita dallo spettacolo Nicola - il Principe del mare con Giuseppe Di Raffaele, dedicato alla memoria della mattanza e all'isola di Favignana. Lo spettacolo è stato realizzato al Teatro Politeama di Palermo col supporto della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Alle ore 20 dei giorni indicati gli spettacoli saranno pubblicati sulle pagine FB di Human Freedom 2021 e di Raizes Teatro. Disponibili, dal giorno successivo, sul sito Human Freedom 2021 in forma del tutto libera e gratuita. (https://www.humanfreedom21.com/)

“Incredibile ciò che Raizes Teatro sta facendo. Nel corso della prima campagna sulla giustizia climatica i suoi attori andranno in scena ogni settimana con testi inediti che racconteranno storie dal mondo e sull'equilibrio tra la giustizia climatica e quella sociale. Gli attori di Raizes sono vivi e vogliono trasmetterlo - dice Alessandro Ienzi -. Questa campagna sarà anche l'occasione per una importante collaborazione con Stefania Blandeburgo, attrice di cui Palermo deve essere orgogliosa e da cui tutti noi stiamo imparando tanto. Continuiamo con passione e dedizione perché siamo certi che Human Freedom 21 sarà un successo.”