Governo: Faraone, 'oggi serve gesto discontinuità, Iv disponibile senza veti'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Sembrano gli ultimi giorni del calcio mercato d'autunno e in Parlamento stiamo assistendo allo stesso identico film con l'aggiunta del leasing oltre che degli acquisti pur di fare un gruppo". Lo ha detto Davide Faraone a Mattino 5.

"Noi abbiamo posto sin dall'inizio temi programmatici e politici, mentre altri hanno preferito la scorciatoia della caccia al senatore. Non abbiamo mai cambiato la nostra posizione e gli italiani stanno vedendo la coerenza di IV -ha aggiunto il presidente dei senatori di Iv-. Oggi deve esserci un forte segnale di discontinuità. Siamo disponibili al confronto, non poniamo veti a nomi perché non è questo che ci interessa, altri semmai 'fanno dei giri immensi e poi ritornano'".