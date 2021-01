Consultazioni: De Petris, 'Iv? Maggioranza larga e non alla mercè di posizioni incomprensibili'

28 gennaio 2021 a

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Su Renzi abbiamo dato un giudizio molto duro, la crisi è stata grave e irresponsabile nei confronti del Paese. Noi abbiamo sempre detto in questi giorni di non esserci mai sottratti al confronto sui contenuti, fin qui non ne abbiamo visto". Lo ha detto Loredana De Petris al termine delle consultazioni al Quirinale.

"Il nostro giudizio su Renzi resta critico, questo non vale per molti parlamentari di Italia viva che in questi mesi hanno lavorato con noi -ha aggiunto la presidente del Misto del Senato, di Leu-. Il lavoro che dobbiamo fare adesso è costruire una maggioranza stabile per avere un confronto ma non alla mercè di posizioni che delle volte non erano ben chiare e comprensibili. Un allargamento della maggioranza che possa permettere di non essere dipendenti da questi non strettamente correlate all'azione di governo".

