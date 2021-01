Sanremo: Bordo (Pd), 'minacce fuori luogo, Amadeus si metta anima in pace'

28 gennaio 2021 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “L'Ariston di Sanremo non gode di trattamenti speciali. Se ci saranno nelle prossime settimane le condizioni sanitarie per riaprire i teatri, le nuove regole varranno per tutti. Si metta l'anima in pace Amadeus". Così il vice capogruppo Pd alla Camera dei Deputati e membro della commissione di vigilanza Rai Michele Bordo.

"Le sue minacce di lasciare la conduzione del festival, se non dovesse essere consentito al pubblico di partecipare, sono davvero fuori luogo. In questi mesi abbiamo visto spettacoli televisivi senza pubblico di grande qualità e interesse, come ad esempio 'La musica che gira intorno' di Fiorella Mannoia. Ma potrei citarne tanti altri. Non sarebbe dunque un problema se anche il festival di Sanremo si svolgesse nel rispetto delle norme di contenimento della pandemia. Sono certo, anzi, che il pubblico da casa apprezzerebbe ancora di più l'evento”.