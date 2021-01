Milano: sorpreso con 1,8 chili fra marijuana e hashish, arrestato

28 gennaio 2021 a

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 24 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dai carabinieri a Senago, in provincia di Milano, perché trovato in possesso di oltre 1,8 chili fra marijuana e hashish. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre era in auto in compagnia di un amico. Nel suo appartamento i militati hanno trovato 1,6 chili di marijuana e 200 grammi di hashish, suddivisi in più confezioni, oltre a 1.300 euro in contanti. Il 24enne è stato arrestato per possesso e spaccio di stupefacenti e portato nel carcere di San Vittore.