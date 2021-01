Arte: Guercino e Guardi, due nuovi record per disegni su carta

28 gennaio 2021 a

a

a

New York, 28 gen. - (Adnkronos) - Due nuovi record per lavori su carta per gli artisti italiani Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino (1591-1666), e Francesco Guardi (1712-1793) nell'asta 'Old Master Drawings' di Sotheby's a New York. "Apollo che scuoia Marsia", un piccolo disegno del Guercino, eseguito a penna con inchiostro bruno e acquarello, è stato aggiudicato per 315.000 dollari. Una veduta veneziana di Guardi, dal titolo "Il ritorno del Bucintoro da San Nicolò di Lido", eseguita con penna a inchiostro bruno e acquarello su gesso nero, è stata venduta per 1.230.000 dollari, il doppio della stima di partenza.

Complessivamente il catalogo 'Old Master Drawings' ha incassato 5,3 milioni di dollari, quasi il doppio della stima minima pre-vendita. Quasi il 60% dei lotti venduti ha raggiunto prezzi superiori alla stima più alta. L'asta ha visto partecipanti da 23 paesi.