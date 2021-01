Gregoretti: Gup, 'nelle carte si parla di lavoro di squadra'

28 gennaio 2021 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio credo sia informato di mille cose, ma non può seguire tutto minuto per minuto. Nelle carte ci sono delle lettere in cui si parla di lavoro di squadra, a livello nazionale, internazionale ed europeo". A dirlo il gup di Catania Nunzio Sarpietro, dopo aver ascoltato come persona informata sui fatti il premier Giuseppe Conte sul caso Gregoretti. A chi gli chiede se dunque le responsabilità siano comuni, "bisogna vedere di che responsabilità parliamo - replica - se parliamo di responsabilità politica è una cosa, la responsabilità penale è un'altra".