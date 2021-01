Imprese: al via progetto Camera commercio Milano per sostenere minibond pmi (2)

28 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ha spiegato che "come emerge dalla recente analisi elaborata insieme da Camera di commercio e Politecnico, quello dei minibond è un mercato che ha dimostrato di essere vitale anche di fronte alla pandemia, registrando a fine anno, un ammontare di emissioni di piccolo taglio quotate in Borsa di oltre 2,3 miliardi di euro".

"Ma è uno strumento di finanziamento ancora largamente sottoutilizzato: anche in un territorio come la Lombardia sono ancora oggi meno di un centinaio le imprese medio-piccole che hanno emesso minibond. Con questo progetto sperimentale intendiamo contribuire a diffondere questo strumento tra le pmi del nostro territorio, per offrire una nuova opportunità alle aziende che hanno assoluta necessità di individuare efficaci e moderne fonti di finanziamento", ha concluso Vasco.