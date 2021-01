Consultazioni: Leu, 'proseguire con Conte allargando maggioranza'

28 gennaio 2021 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo indicato al presidente Mattarella la nostra disponibilità a proseguire l'esperienza di governo con il presidente Conte". Lo dice il capogruppo di Leu, Federico Fornaro, dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Un'esperienza di governo che sia fondata sull'alleanza tra M5S, Pd e Leu come fu nel 2019 e che possa allargarsi a chi crede nei valori costituzionali e a un'Europa solidale per nuovo modello di sviluppo che non lasci indietro nessuno".