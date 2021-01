Botticelli: ritratto di giovane da record, venduto per 92 milioni di dollari / Adnkronos

28 gennaio 2021 a

a

a

New York, 28 gen. - (Adnkronos) - Sandro Botticelli (1445-1510) superstar all'asta "Masters Week" di New York da Sotheby's: il ritratto intitolato "Giovane che tiene in mano un tondello" (58x39cm) è stato aggiudicato oggi per 92,2 milioni di dollari (commissioni comprese). Il dipinto venduto - uno dei soli tre ritratti del maestro del Rinascimento fiorentino ancora in mani private - faceva parte della collezione del magnate statunitense del cemento Sheldon Solow, che lo aveva acquistato nel 1982 all'asta da Christie's a Londra per 1,3 milioni di dollari.

La nuova aggiudicazione - che segna anche il prezzo più alto mai stabilito da un 'Old Masters' da Sotheby's e una partenza con il turbo per il primo grande evento d'asta del 2021 - ha frantumato il precedente record per un'opera di Botticelli di ben 9 volte: 10,4 milioni di dollari, stabilito dalla cosiddetta "The Rockefeller Madonna", venduta da Christie's nel gennaio 2013 a New York.

Il record assoluto per un'opera d'arte della categoria "Old Masters" spetta con i suoi 450,3 milioni di dollari al controverso "Salvator Mundi" attribuito a Leonardo da Vinci venduto nel 2017 da Christie's. "Giovane che tiene in mano un tondello" di Botticelli si piazza così al secondo posto, scalzando "Il massacro degli innocenti" di Peter Paul Rubens venduto nel 2002 da Sotheby's 76,5 milioni di dollari, ora retrocesso sul gradino più basso del podio.