Musei: Villa Ambrogiana a Montelupo sarà una delle sedi degli 'Uffizi diffusi' (2)

(Adnkronos) - Eike Schmidt ha messo in luce come l'idea degli 'Uffizi Diffusi' arrivi da lontano e ha accennato alle opere che potranno trovare una collocazione a Montelupo.

"L'idea degli Uffizi diffusi non è nostra, ma di Cosimo I de' Medici e di Anna Maria Luisa de'Medici, che il 31 ottobre 1737 lega il patrimonio mediceo alla Toscana e alla sua capitale. Questa è la vocazione della Galleria e questa idea ci consentirà di dare visibilità alle tante opere conservate nei nostri depositi, che potranno tornare nei loro luoghi originari - ha spiegato Schmidt - Qui all'Ambrogiana fra il 1600 e il 1700 si trovavano centinaia di opere e questo è il luogo giusto dove riportarle. Il nostro parte proprio dalla rinascita di due luoghi simbolo: la villa dell'Ambrogiana e la villa di Careggi. Arricchendo le collezioni con opere che possano raccontare la storia del luogo, collegate, nel caso concreto, con Ferdinando I e Cosimo III de'Medici. Io sono sempre molto ottimista. L'idea degli 'Uffizi Diffusi' è antica e possiamo finalmente attualizzarla.

"Non mi scoraggio e credo che ci siano le condizioni per raggiungere questo obiettivo importante in tempi relativamente brevi. In questi anni qualcosa si muove e quindi noi ci impegniamo per accelerare i tempi, consapevoli che ci siano interventi da fare sulla villa; per questo siamo già al lavoro per predisporre i progetti e avviare l'attività di reperimento dei finanziamenti", ha concluso Schmidt.