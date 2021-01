Consultazioni: Renzi, 'non è discussione tra caratteri e piccoli risentimenti'

28 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Italia Viva ha espresso al presidente della Repubblica la preoccupazione, non già per la crisi politica, ma per la crisi economi,a sanitaria ed educativa che il nostro Paese sta vivendo". Lo dice Matteo Renzi al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella.

"C'è chi pensa dio far credere che questa sia una discussione tra caratteri, personalità, tra piccoli risentimenti. Non c'è niente di più lontano dal vero, una narrazione monocorde che non sta nè in cielo nè in terra. Da mesi chiediamo di discutere di contenuti, soprattuto quelli si cui non c'è accordo".