Coronavirus Lombardia, 2.603 nuovi casi e 88 morti: il bollettino

(Adnkronos) - Sono 2.603 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi, 28 gennaio. Da ieri sono stati registrati altri 88 morti. Nella Regione il numero di vittime sale a 26.939 dall'inizio dell'epidemia. I tamponi effettuati sono stati 41.677 (di cui 31.142 molecolari e 10.535 antigenici) per un totale di 5.567.301. Il rapporto tamponi/positivi si attesta invece a 6,2%.

Quanto ai pazienti guariti/dimessi sono 456.106 (+1.714), di cui 3.409 dimessi e 452.697 guariti, mentre calano i ricoveri in terapia intensiva: 371 (-6) e quelli non in terapia intensiva: 3.537 (-36).

Nella provincia di Milano i nuovi positivi sono 712 di cui 308 in città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 116 nuovi contagi, a Brescia 419, a Como 222, a Cremona 73, a Lecco 122, a Lodi 63, a Mantova 153, a Monza 211, a Pavia 162, a Sondrio 68, e a Varese 229.