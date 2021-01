Coronavirus: Portogallo, viaggi all'estero solo in casi eccezionali

28 gennaio 2021 a

Lisbona, 28 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa press) - Il Portogallo vieta tutti i viaggia all'estero per i prossimi 15 giorni, salvo "casi eccezionali" per ridurre i contagi da coronavirus. Sono vietati tutti i viaggi all'estero "per via aerea, fluviale e terrestre", ha detto in ministro dell'interno Eduardo Cabrita, dopo che era stato annunciata la chiusura della frontiera con la Spagna. Cabrita ha sottolineato il momento "particolarmente critico" per il Portogallo, che oggi ha registrato un nuovo record di decessi per il coronavirus, ben 303.