Coronavirus: in Lombardia oltre 256mila vaccinazioni, 67,2% a operatori sanitari

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha effettuato ad oggi oltre 256.000 vaccini anti covid. Di questi, la stragrande maggioranza, più di 172.000 (67,2%) sono stati somministrati a operatori sanitari di strutture pubbliche, private, medici di medicina generale (mmg), pediatri di libera scelta e liberi professionisti, 30.000 (11,7%) a ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie e 54.000 (21,1%) a operatori non sanitari (personale che opera nelle aziende ospedaliere pubbliche, private, enti e strutture accreditate o autorizzate nell'ambito del servizio sanitario regionale).

Il personale vaccinato rientra quindi nelle categorie indicate dalla struttura commissariale, per la prima fase della campagna. Si evidenzia che ad oggi oltre 24.000 su 320.000 soggetti hanno completato il ciclo vaccinale con il secondo richiamo. In merito alla ricostruzione fornita dalla Fondazione Gimbe, si sottolinea che questa non è coerente con l'attività vaccinale realmente svolta e comunicata al ministero della Salute da Regione Lombardia.