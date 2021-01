Editoria: Sil Confesercenti, 'soddisfazione per dati su mercato del libro'

28 gennaio 2021 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Le prime anticipazioni dei dati riguardanti il mercato editoriale 2020 rappresentano certamente una conferma di quanto il nostro Sindacato sostiene, anche con i fatti, da sempre. Nonostante si sia trattato di un anno assolutamente eccezionale e potenzialmente devastante, il mercato editoriale italiano ha saputo rispondere in un modo per certi versi anche sorprendente, arrivando a segnare dati di eccellenza a livello europeo”. Così il Sil Confesercenti commenta le anticipazioni dell'analisi di mercato realizzata dall'Ufficio studi dell'Associazione italiana editori.

“Centrali per il raggiungimento di questi risultati – prosegue il Sil - il riconoscimento del libro come un bene di prima necessità, che ci ha consentito di poter riaprire ad aprile e continuare a restare aperti anche in autunno, le iniziative virtuose di sostegno alla domanda, ma anche, e a nostro avviso soprattutto, la nuova legge sulla lettura. Non si è verificata una drastica contrazione della fruizione e dell'acquisto di libri, come alcuni editori sostenevano e c'è stato un ritorno alle librerie fisiche. Assistiamo comunque ad una crescente propensione all'acquisto on line sul quale chiediamo attenzione, affinché non si crei concentrazione solo verso pochi grandi player”.