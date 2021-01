28 gennaio 2021 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Non mi pare che ci sia l'apertura ad un governo Urusla o altre formule simili, visto che Berlusconi ha deciso di andare da Mattarella insieme al centrodestra unito, e in politica i gesti contano. Per il Pd, il Conte Ter ci deve essere, perché è l'unico punto di equilibrio per questa maggioranza". Così Andrea Orlando a Otto e mezzo su La7.