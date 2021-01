Droga: ad Agrigento boom di denunce, +55 per cento in un anno

29 gennaio 2021 a

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Confermando il trend dell'anno precedente si assiste ad un lieve decremento del numero di denunce per reati in materia di tossicodipendenza passate da 4.013 a 3.966. Pari all'1,17% il decremento registrato nell'ultimo anno a livello distrettuale, ma va specificato che esso racchiude in sé il +55% segnalato dal Procuratore della Repubblica di Agrigento, il -20% di Marsala ma anche il -5% segnalato dal Procuratore della Repubblica di Palermo e il +8% e il +9% segnalati rispettivamente dal Procuratore della Repubblica di Trapani e di Sciacca". E' quanto si legge nella relazione sull'amministrazione giudiziaria nel distretto della Corte d'Appello di Palermo alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà domani.