Coronavirus: Palermo, - 14 per cento partecipazione udienze sostituti Procura Generale

29 gennaio 2021 a

a

a

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Durante l'anno giudiziario "a causa della sospensione e della limitazione delle udienze disposte dalla normativa Anti Covid-19, il numero complessivo delle partecipazioni alle udienze dei sostituti Procuratori" di Palermo "è stato pari a 1.385 udienze con un decremento del 14% rispetto all'anno precedente (1.607 udienze)". Nel periodo di riferimento la Procura Generale ha proposto 105 Appelli e 72 Ricorsi per Cassazione, in ribasso rispetto al periodo precedente del -26%. E' quanto emerge dalla relazione del Presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario previsto per domani.