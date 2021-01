Iran: Nyt, Robert Malley sarà il nuovo inviato speciale Usa

29 gennaio 2021 a

Washington, 29 gen. (Adnkronos) - Il presidente Joe Biden presto ufficializzerà la nomina di Robert Malley, un esperto di Medio Oriente ed ex funzionario dell'Amministrazione Obama, come suo inviato speciale per l'Iran. Lo ha riferito il 'New York Times', citando due funzionari del Dipartimento di Stato.

Malley, secondo il quotidiano, avrà il compito di convincere Teheran a limitare il suo programma nucleare e a fermare l'arricchimento dell'uranio oltre i limiti imposti dall'accordo con il gruppo 5+1 del 2015, riportando gli iraniani al tavolo dei negoziati. Una strategia complicata dal fatto che l'Iran ha ribadito in più occasioni che tornerà a rispettare l'accordo del 2015 solo se prima gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni. Malley è attualmente a capo della sede di Washington dell'International Crisis Group e la sua nomina non è ancora stata ufficializzata.