Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Io non sto dialogando con Renzi". Lo assicura Matteo Salvini, ospite di Agorà, su Rai3, smentendo retroscena che parlando di un suo asse con il leader di Italia Viva. "Renzi - spiega - ha fatto nascere questo governo, quello che gli italiani stanno subendo, questo teatrino disgustoso, è tutto made in sinistra". "Renzi - conclude - lo vedo in Senato, come incontro tanti altri colleghi senatori".