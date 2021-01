Industria: Istat, a dicembre prezzi produzione +0,5% mese, -1,8% anno (2)

29 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Nel mese di dicembre 2020, fra le attività manifatturiere, gli aumenti tendenziali più elevati interessano i settori altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+1,3% area euro, +2,3% area non euro), mezzi di trasporto (+1,9% mercato interno e area euro, +1,2% area non euro), apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche (+1,2% mercato interno), computer, prodotti di elettronica e ottica (+1,2% area euro) e industrie alimentari, bevande e tabacco (+1,0% area non euro). Le flessioni più ampie si rilevano per coke e prodotti petroliferi raffinati (-16,6% mercato interno, -10,7% area euro, -19,6% area non euro) e prodotti chimici (-4,6% area euro, -3,7% area non euro).

L'Istat segnala anche per dicembre 2020 un aumento dei prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” dello 0,4% su base mensile e dello 0,7% su base annua mentre quelli di “Strade e Ferrovie” aumentano dello 0,3% in termini congiunturali e dello 0,7% in termini tendenziali.