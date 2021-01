Coronavirus: Curzio (Cassazione), per superare crisi dare effettività a principi Carta'

29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Oggi è più che mai necessario impegnarsi per dare effettività ai principi della Carta: rispetto della dignità della persona, uguaglianza e solidarietà sono la via per superare la crisi pandemica e aprire una nuova stagione”. E' quanto si legge nella relazione del primo presidente della Cassazione Pietro Curzio in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario.

“La pandemia ha condizionato fortemente i momenti di lavoro in senso propriamente comunitario. Non appena possibile dovranno essere moltiplicati gli incontri, curati dalla formazione, tra cassazionisti di lungo corso e neo-cassazionisti. Il confronto – prosegue - non dovrà essere solo interno alla Corte. Uno dei rischi professionali per i magistrati e quello dell'auto referenzialità, e si accentua in Cassazione. Per questo, oltre che per altri motivi è importante il dialogo con l'avvocatura, che concorre alla giurisdizione, anche di legittimità, svolgendo un ruolo fondamentale”.