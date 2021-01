Scrittori: Paolo Rumiz protagonista del festival Dedica 2021

29 gennaio 2021 a

Pordenone, 29 gen. - (Adnkronos) - Sarà Paolo Rumiz, giornalista, scrittore, viaggiatore, una lunga carriera costellata di numerosi premi e riconoscimenti, il protagonista della 27esima edizione di Dedica 2021, il festival organizzato dall'associazione culturale Thesis di Pordenone, in programma quest'anno dal 16 al 23 ottobre.

"Con Paolo Rumiz – spiega il curatore di Dedicafestival, Claudio Cattaruzza – vorremmo focalizzare l'attenzione su quella che viene definita, anche se non amo molto le classificazioni di categoria, letteratura di viaggio o anche reportage narrativo. L'autore, con inimitabile capacità, sa raccontare il mondo, conducendo il lettore dentro i luoghi e le persone. I reportage di Paolo Rumiz non si limitano a descrivere ma emozionano, fanno nascere il desiderio di conoscere, di approfondire. Un talento narrativo di eccezione, ben sintetizzato nelle parole con cui è stato ritratto come un triestino affamato di incontri e di umanità".

"Rumiz intende il viaggio 'come opportunità per conoscere se stessi' - aggiunge Cattaruzza - come mezzo di dialogo e di confronto con l'altro nel rispetto delle identità specifiche di ognuno, temi questi e sensibilità che appartengono da sempre allo spirito del nostro festival. La sua è una narrazione che vive nell'attualità ma che incontra la memoria, altro elemento che riteniamo di assoluta importanza".