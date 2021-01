Prestiti personali: i consigli di e-risparmio.it

29 gennaio 2021 a

a

a

(Roma, 29 gennaio 2021) - I prestiti personali sono un argomento molto delicato perché negli ultimi anni gli istituti di credito e le finanziarie stanno imponendo paletti sempre più stringenti, per tutelarsi dall'incappare in possibili inadempienti una volta che il prestito è stato concesso. Eppure, anche a causa della crisi economica legata all'emergenza pandemica, sono numerosi gli utenti che hanno necessità di ricorrere a prestiti di somme per far fronte a spese di vario tipo. Oggi, allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza con l'aiuto della redazione di

In che cosa consiste esattamente un prestito personale

Molte persone confondono frequentemente i prestiti personali con quelli finalizzati: si tratta di due concetti completamente diversi, con iter di concessioni altrettanto distanti. Nel caso dei prestiti finalizzati, infatti, i soldi non transitano sul conto del cliente ma vanno direttamente nelle casse del negozio presso il quale si sta acquistando il bene per il quale è stato richiesto il prestito specifico: nella richiesta va quindi specificata la finalità per la quale la somma di denaro viene richiesta. Per il prestito personale, invece, non è necessario dichiarare il motivo, la finalità per la quale i soldi verranno utilizzati, quindi è possibile impiegarli in modi differenti e a proprio piacimento.

Prestiti personali senza necessità di presentare la busta paga

Molto spesso si sente parlare di prestiti senza busta paga, ma attenzione a non farsi false illusioni. Internet purtroppo è una vetrina di risonanza importante anche per operatori poco seri che nulla hanno a che vedere con gli istituti di credito professionali che sono iscritti ad apposito albo e per questo motivo sono tenuti al rispetto di determinate regole. Si deve diffidare di chi dice di prestare soldi senza garanzie perché nella maggior parte dei casi si tratta di truffe perpetrate ad opera di strozzini o di chi ha interesse ad entrare in possesso dei dati personali e sensibili degli utenti. Senza contare, poi, che con i tentativi di pishing i dati personali finiscono nel dark web con conseguenze spesso drammatiche. Prima di contattare qualsiasi finanziaria, occorre effettuare una verifica specifica nell'albo sul sito della

Prestiti personali e tasso di usura: facciamo chiarezza

Quando si parla di tassi di usura si fa riferimento a tassi che sono al di fuori dei livelli massimi previsti dai prestiti di Stato. In particolare questa circostanza può verificarsi nell'ambito del TAEG, sigla che rappresenta il tasso effettivo globale medio. Quest'ultimo viene calcolato ogni tre mesi direttamente dal Ministero Economia e Finanza che viene considerato una sorta di livello sentinella. Sicuramente per evitare di incorrere in tassi usura è importante rivolgersi solo alle realtà creditizie abilitate, ma comunque è sempre utile un raffronto per quanto riguarda i tassi, comparando quelli proposti con il prestito rispetto a quelli indicati ufficialmente sul sito della Banca d'Italia.

Ad esempio nel 2019 per i mutui a tasso variabile l'indicazione del Ministero era di un tasso medio pari al 3,25%, di conseguenza era considerato usura un tasso pari o superiore al 4,875%. Per quanto riguarda i prestiti personali, invece, sempre nel 2019 il tasso legale era del 9,77% mentre l'usura scattava con uno del 14,655%. Al di là di questi esempi, però, è sempre bene consultare il sito del Ministero perché ogni anno queste quotazioni variano, anche se di poco.

Prestiti personali: piccola banca o grande istituto di credito

Sulla carta non dovrebbe esserci alcuna differenza fra un istituto di credito più conosciuto e uno piccolo perché le regole sono uguali per tutti. In realtà, però, esistono delle discrepanze importanti soprattutto per quanto riguarda le modalità di richiesta del prestito e di concessione. In linea generale, le banche più grandi sono quelle meglio organizzate, che hanno iter ben precisi per l'erogazione del prestito. Quelle più piccole, invece, hanno dei paletti spesso molto rigidi perché finanziariamente possono esporsi di meno. Questi sono tutti elementi che devono essere presi in considerazione se si desidera richiedere un prestito personale ma, più in generale, bisogna valutare diverse offerte prima di scegliere quella che può soddisfare le esigenze e consentire di risparmiare.

Il consiglio più sensato è quello di non lasciarsi spaventare. Gli istituti di credito, le banche e le finanziarie che sono autorizzati ad operare in questo settore devono essere visti come dei partner che possono aiutare a realizzare il proprio sogno, un desiderio per il quale c'è bisogno di liquidità. Ottenere un prestito non è un'operazione impossibile ma si può realizzare facilmente se si sceglie la realtà giusta alla quale affidarsi e si seguono le indicazioni di chi si occupa in modo professionale dei prestiti da decenni. Il mondo dei prestiti può far paura perché ci sono molti aspetti da prendere in considerazione ma con l'aiuto più adeguato le difficoltà ovviamente si azzerano.

Comparare i prestiti su E-risparmio.it

E-risparmio.it permette agli utenti di comparare in modo semplice, gratuito e veloce le offerte delle più importanti realtà del settore. Si tratta di finanziarie e di istituti di credito abilitati dal Ministero, quindi è possibile affidarsi in totale serenità, scegliendo la proposta che meglio si sposa con le singole esigenze del cliente. Il sito è molto semplice da usare ed è davvero alla portata di tutti. Le offerte sono aggiornate in tempo reale, quindi è sempre possibile conoscere le ultime novità per trovare quella preferita.

Per maggiori informazioni

Sito web:

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl