Enel: in 2020 da Egp costruito 3.106 mw di capacità rinnovabile (+2,5%), nuovo record (2)

29 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - In termini di aree geografiche, la nuova capacità è distribuita come segue: 508 MW in Europa, principalmente in Spagna; 879 MW in America Latina, principalmente in Brasile; 1.386 MW in Nord America, principalmente negli Stati Uniti; 333 MW in Africa, Asia e Oceania.

Con i 3.106 MW costruiti nel 2020, Egp gestisce oggi circa 49 GW di capacità rinnovabile complessiva, confermandosi 'Super Major' delle rinnovabili, ossia il più grande operatore privato al mondo nel settore. Una volta pienamente operativa, la nuova capacità dovrebbe generare circa 11,3 TWh l'anno ed evitare l'immissione nell'atmosfera di 6,86 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Tale risultato contribuisce all'obiettivo del Gruppo Enel di limitare le emissioni dirette di gas serra (“GHG”) a 148 gCO2eq/kWh nel 2023, ben posizionando il Gruppo verso l'obiettivo di decarbonizzazione science-based per il 2030, pari a una riduzione dell'80% delle emissioni dirette di GHG rispetto ai livelli del 2017, in linea con lo scenario 1,5°C.

Egp è riuscita a battere tale record in un anno segnato dalla pandemia di Covid-19. Durante il processo di costruzione della nuova capacità rinnovabile, il Gruppo si è sempre posto come principale priorità la tutela della salute dei propri lavoratori, dei dipendenti e della comunità in cui opera. Il risultato conferma l'impegno di Enel a continuare ad aumentare la propria capacità rinnovabile, con un'impronta geografica globale, come evidenziato anche nella sua Vision 2030, che prevede una capacità rinnovabile complessiva di circa 145 GW entro il 2030. La crescita della capacità rinnovabile di EGP è in linea con l'obiettivo del Gruppo Enel di decarbonizzazione completa del mix di generazione entro il 2050.