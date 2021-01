Lombardia: martedì consiglio regionale inizia con mozione sfiducia a Fontana (2)

29 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Successivamente, spiega una nota del consiglio, l'ordine del giorno prevede la discussione di otto mozioni sui seguenti argomenti: riconoscimento della professionalità del ruolo di volontario soccorritore (primo firmatario Franco Lucente-FdI); mancata trasparenza dati Covid (primo firmatario Massimo De Rosa-M5S); erogazione a carico del Servizio sanitario regionale della terapia costituita dalla combinazione delle molecole nivolumab più ipilimumab ai pazienti con melanoma e metastasi cerebrali (primo firmatario Mauro Piazza-FI).

Tra le altre mozioni, la richiesta di potenziamento delle misure di contenimento del virus Sars-CoV-2 per il passaggio a zona bianca (prima firmataria Maria Rozza-PD); la richiesta di vaccinazione per addetti al settore funebre con eventuale inserimento nel Piano nazionale di vaccinazione COVID-19 (Claudia Carzeri-FI); il sostegno alla Risoluzione del Parlamento europeo per la liberazione immediata e in condizionata di Alexei Navalny (primo firmatario Michele Usuelli-+Europa); il risarcimento dei danni causati alle attività commerciali dell'erronea istituzione della zona rossa in Lombardia (primo firmatario Fabio Pizzul-Pd); recupero degli arredi della Villa Reale di Monza (primo firmatario Alessandro Corbetta-Lega).

L'ordine del giorno si chiude con la proposta di nomina di due componenti effettivi del Collegio sindacale dell'Aler di Varese-Como-Monza e Brianza-Busto Arsizio in sostituzione di dimissionari.