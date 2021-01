Vivendi: perfezionata cessione altri 10% di Umg, Tencent sale al 20%

29 gennaio 2021 a

Parigi, 29 gen. (Adnkronos) - Vivendi ha perfezionato oggi la cessione di un altro 10% di Universal Music Group (Umg) al consorzio guidato da Tencent che sale così al 20% nel capitale sociale di Umg. Lo rende noto Vivendi in un comunicato precisando che "si rallegra per la presenza di Tencent e dei suoi co investitori nel capitale di Umg". Con questo investimento Umg, si legge, "potrà proseguire il suo sviluppo in Asia".

Dopo questo accordo strategico, l'ingresso in borsa di Umg è previsto entro l'inizio del 2022. Vivendi, si sottolinea, "dovrebbe utilizzare i benefici di questa operazione per ridurre il suo debito e finanziare nuove operazioni".