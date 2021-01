Milano: il 3 febbraio si apre il 'Social Innovation Campus' (5)

29 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - 24 classi delle superiori hanno accetto invece l'invito a co-progettare la città del futuro e hanno lavorato nel mese di gennaio per portare al Campus le loro proposte: 16 team hanno partecipato al Hackathon “Città e Innovazione Sociale e Ambientale” mentre 8 classi hanno partecipato al confronto-dibattito “La Carta dei Valori della Città del Futuro”. Il live delle presentazioni potrà essere seguito dal sito https://sicampus.org/. Il 4 febbraio pomeriggio nell'evento conclusivo le Premiazioni del Hackthon e dei Contest per cooperative e start-up innovative.

Il Social Innovation Campus è promosso dal comitato scientifico della Social Innovation Academy di Fondazione Triulza in MIND – Milano Innovation District. Partner del Programma Culturale 2021 sono organizzazioni, realtà e aziende di ambiti e settori molto diversi tra loro cui: Arexpo, Lendlease, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Fondazione Human Technopole e Università degli Studi di Milano, in qualità di official partner e realtà operative nel sito MIND come Fondazione Triulza; Coopfond – Confcooperative, Fondazione Bracco, Fondo Sviluppo-Legacoop, UniCredit e Unipol Gruppo, main sponsor dell'iniziativa; Gruppo CAP-Fondazione CAP, Planet Smart City e Umana, sponsor. Altre 27 realtà hanno contribuito al programma come content partner e sponsor tecnici. L'edizione 2021 ha ricevuto il sostegno e il contributo della Regione Lombardia e il patrocinio di ASviS, della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Milano.