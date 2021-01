Milano: il 3 febbraio si apre il 'Social Innovation Campus' (2)

29 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Il Social Innovation Campus prenderà il via alle ore 09.15 di mercoledì 3 febbraio, con le introduzioni del professore ordinario presso la School of Management del Politecnico di Milano Mario Calderini, presidente del Comitato Scientifico del Campus e della Social Innovation Academy in MIND, e del Presidente di Fondazione Triulza Massimo Minelli. Nella prima parte Gaela Bernini, Segretario Generale di Fondazione Bracco; Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo; Maurizio Gardini, Presidente di Confcooperative e FondoSviluppo; Mauro Lusetti, Presidente di Legacoop e Coopfond; Pierluigi Stefanini, Presidente di Unipol Gruppo e Remo Taricani, Co-CEO Commercial Banking Italy UniCredit discuteranno sui temi che i giovani pongono per la ripartenza con alcuni universitari partecipanti all'hackathon Hack&Go! lanciato nella prima edizione. I partner di MIND Giovanni Azzone, Presidente di Arexpo; Elena Bottinelli, AD dell'IRCCS Ospedale San Raffaele e dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi; Marina Carini, Prorettore alla Terza Missione dell'Università degli Studi di Milano; Marco Simoni, Presidente di Human Technopole e Andrea Ruckstuhl, Head of Italy and Continental Europe di Lendlease presenteranno invece alle 16 classi delle scuole secondarie di II grado partecipanti all'hackathon “Città e Innovazione Sociale e Ambientale” le ultime sfide da risolvere nella due giorni. Condurrà l'evento d'apertura Elisabetta Soglio, responsabile di Bune Notizie Corriere della Sera.