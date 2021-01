Aceto balsamico di Modena IGP: i prodotti De Nigris

29 gennaio 2021 a

(28 gennaio 2021) - Dove comprare l'aceto balsamico e quale scegliere? Scopri i prodotti tipici De Nigris: dal balsamico IGP alla sfiziosa glassa, per ricette memorabili.

De Nigris: l'aceto balsamico di Modena IGP a prova di chef

Ci sono varie scuole di pensiero in tema di aceto balsamico: qual è il migliore? Ogni foodie ha le proprie preferenze e conosce le caratteristiche dell'Aceto balsamico di Modena IGP. Oltre a rappresentare una pietra miliare dell'eredità gastronomica emiliana, questa denominazione è fra i prodotti italiani più esportati al mondo, grazie alla sua versatilità e al prezzo accessibile che convive con l'alto livello qualitativo. Si tratta di una tradizione prestigiosa, tutelata da un rigido disciplinare e oggi reinterpretata da

Il mondo del food ha saputo reinventare l'aceto balsamico di Modena, coinvolgendolo in sperimentazioni fantasiose che strizzano l'occhio al fusion. Semplici o ricercate, nostalgiche o innovative: a dettare legge sono l'ispirazione dello chef, o del cuoco di famiglia a seconda dei casi: la versatilità è garantita. Anche la ricetta più chic può avvantaggiarsi di una goccia di aceto balsamico. Quale marca può ignorare le nuove tendenze? Nessuna e De Nigris ha scelto, non a caso, di esprimere le mille anime di una bontà IGP famosa in tutto il mondo. Nelle Perle Nere e Bianche Classiche, l'aceto balsamico si trasforma in gocce succulente e scenografiche, ideali per decorare le pietanze e per curare la presentazione. Per donare nuove sfumature a un piatto veloce e genuino – come un burger dal tocco gourmet, ad esempio – non manca il ketchup all'aceto di Modena, dove il balsamico flirta con il pomodoro italiano.

Tornando al prodotto classico, quale aceto balsamico comprare per valorizzare la cucina ogni giorno? Le diverse opzioni sono racchiuse in una gamma di condimenti che è un vero e proprio inno alla tradizione. Come da disciplinare, l'Aceto balsamico di Modena IGP è prodotto con mosto d'uva in proporzione non inferiore al 20%. Il balsamico De Nigris si declina in varianti adatte per ogni tipo di preparazione. Spaziando dalla versione più fresca, ideale per aromatizzare i piatti freddi e le insalate, fino alla più corposa: un accompagnamento sublime per carni pregiate e formaggi stagionati, ma anche per decorare coppe di frutta e di gelato. Senza tralasciare la glassa classica originale, da dosare sapientemente per vivacizzare verdure, piatti di carne e di pesce e golosi spuntini.

Dove comprare l'aceto balsamico di Modena IGP? Anche in questo caso, lo shop online De Nigris – insieme alle boutique– è il luogo giusto per acquistare in tutta sicurezza questa e altre delizie di qualità. Come i condimenti agrodolci affinati in barrique e l'aceto bio: di mele, ma anche di cocco e melograno. Con una chicca speciale per gli sportivi e i cultori del benessere: i MelaMadre Shot, un originale tonico realizzato con aceto e disponibile in quattro sorprendenti ricette (miele, miele e zenzero, miele e curcuma, miele e mirtilli rossi).

