Governo: M5S definisce linea per Colle, no veti su Iv ma avanti con Conte** (2)

29 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Tant'è che fonti pentastellate di primo piano provano a gettare acqua sul fuoco: "L'interrogazione di Cabras? E' una sciocchezza. Si è preso i tipici 15 minuti di notorietà, che possiamo già archiviare", dicono all'Adnkronos.

Intanto vanno avanti incontri e telefonate per definire la linea. Ora è in corso una riunione, a quanto si apprende, dei direttivi grillini di Camera e Senato, a seguire un incontro con i capi di commissione M5S. Ma la rotta sembra ormai definita: no veti su Iv ma rassicurazioni su Conte. Altrimenti, meglio tornare a votare.