Governo: Granato (M5S), 'Conte? Agenda prima di nomi, se non lui un altro'**

29 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Più che puntare l'attenzione su una persona bisogna focalizzarsi sull'agenda politica. Poi si penserà al migliore interprete di quell'agenda. Se non sarà Conte, si troverà un altro soggetto altrettanto attendibile. L'importante è che sia una persona affidabile, al di sopra delle parti, che faccia rispettare un'agenda politica e gli accordi con autorevolezza". Parole della senatrice M5S Bianca Laura Granato, che interpellata dall'Adnkronos sulla crisi di governo non chiude a un ritorno al tavolo con Italia Viva: "Visto che Renzi non è affidabile, se Iv ha intenzione di fare un passo indietro rispetto al suo leader e tornare in maggioranza, allora sì al dialogo. Altrimenti, trovarci nella stessa situazione a distanza di mesi non conviene. I senatori eletti col Pd e confluiti in Iv potrebbero fare quell'atto di responsabilità necessario per evitare tutto ciò", osserva la parlamentare.

"Si parta da un'agenda politica per poter stabilire chiaramente chi ci sta o no. Però a quel punto si deve sottoscrivere un impegno preciso. Una sorta di contratto di governo condiviso con più forze politiche, per superare questo momento di crisi. Questa - conclude Granato - è l'unica ricetta che, secondo me, può funzionare". (di Antonio Atte)