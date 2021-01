29 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Credo che in un momento complicato come questo il modo migliore per aiutare il presidente della Repubblica è evitare di aggiungere polemiche alle polemiche e prodursi in dichiarazioni estemporanee". Lo dice il vice segretario del Pd Andrea Orlando, rispondendo ai cronisti sul caso della partecipazione di Matteo Renzi ad una conferenza di Riad.