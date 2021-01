29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen (Adnkronos) - "In queste ore stanno attaccando @TeresaBellanova perché non ci sono le foto di quando faceva la bracciante. Era un argomento di cui avevamo parlato alla scuola di formazione di Castrocaro. Gli attacchi personali per coprire la mancanza di idee". Lo scrive Matteo Renzi in un tweet che ha ricevuto la replica da parte della Bellanova: un cuoricino blu.