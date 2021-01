Fisco: Castelli, 'positivo da Cdm rinvio sospensione atti e cartelle'

29 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Essere nel mezzo di una crisi, mentre dovremmo poter aiutare famiglie e imprese, durante la pandemia è folle. Avremmo voluto, in questi giorni, poter proseguire nell'azione che avevamo già intrapreso. Oggi non si poteva fare diversamente, per questo è positivo che il Cdm abbia deciso per il rinvio di un mese, fino al 28 febbraio, della sospensione dell'invio e riscossione di atti esattoriali e cartelle". Lo scrive, in una nota, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli. "Un Governo nel pieno delle funzioni potrà così affrontare, in modo organico, ed all'interno di un disegno complessivo, il tema", aggiunge.