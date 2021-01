A. Saudita: video Renzi con principe bin Salman scatena polemiche all'Europarlamento

29 gennaio 2021 a

a

a

Bruxelles, 29 gen. (Adnkronos) - Il video in cui il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervista il principe Mohammed Bin Salman sta facendo il giro del Parlamento Europeo. L'eurodeputato dell'S&D Marc Tarabella, apprende l'Adnkronos da più fonti parlamentari, ha inviato un'e-mail a tutti i colleghi e agli assistenti in cui si riporta un tweet che commenta il video (45 secondi) in cui Renzi dialoga con Bin Salman del possibile nuovo "Rinascimento" in Arabia Saudita. L'italobelga ironizza sul leader di Italia Viva e invita a guardare il video: "Guardatelo prego", scrive Tarabella nella mail.

Il tweet allegato, in italiano, cita Renzi: "'L'Arabia Saudita può essere il luogo di un nuovo Rinascimento'. Lapidando le adultere, sciogliendo nell'acido i giornalisti e pagando sontuosi cachet", commenta l'autore, Gennaro Carotenuto. Mohammed bin Salman è sospettato di essere il mandante dell'omicidio del giornalista ed editorialista del Washington Post Jamal Khashoggi, ucciso e fatto a pezzi il 2 ottobre 2018 nel consolato saudita di Istanbul da una squadra di sicari appositamente inviati sul Bosforo, alcuni dei quali legati al principe, secondo un'inchiesta del New York Times.